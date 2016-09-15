В Париже произошли стычки противников реформы труда и полиции

Пятеро полицейских и один демонстрант пострадали в столкновениях манифестации противников реформы трудового законодательства с полицией в Париже. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на предварительные данные полиции.

Также полиция задержала 12 человек.

Крупнейшая во Франции организация профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» заявила, что участие в протестах против изменения трудового законодательства приняли до 40 тысяч человек. По данным полиции на улицы вышли12,5-13,5 тысячи демонстрантов.

Те, кто устроил стычки с полицейскими, бросали в стражей порядка палки и бутылки с зажигательной смесью.

В ответ полиция применяла слезоточивый газ и световые гранты.

Изменения французского Трудового кодекса дают работодателям право увеличивать рабочее время сотрудников и упрощают процесс увольнения.