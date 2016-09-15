В Кремле выразили готовность помочь WADA в расследовании хакерских атак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова помочь Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании взлома медицинской базы данных спортсменов при поступлении соответствующего запроса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если речь идет о запросе помощи, то безусловно, если такое обращение поступит. Россия последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью, последовательно приглашает все государства и международные организации к сотрудничеству в этой области. И эта позиция России тоже хорошо известна», - говорит Песков.

Ранее сообщалось, что хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных антидопинговой онлайн-системы ADAMS, в которой хранятся все данные о спортсменах, а также опубликовала на своем сайте данные документы.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что базу данных взломали хакеры из России якобы в отместку за доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена о поддержке руководством РФ системы допинга в стране.