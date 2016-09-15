15 сентября 2016, 10:11
Пассажирский «Боинг» вернулся в Крым из-за отказа двигателя
Пассажирский лайнер Boeing 767-300, выполнявший рейс из Симферополя в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок с двигателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел минувшей ночью. Рейс выполняла красноярская авиакомпания Pegas Fly (партнер туроператора «Пегас туристик»).
«В процессе набора высоты возникли неполадки с двигателем, и командир принял решение вернуться», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в самолете находились 242 пассажира и 12 членов экипажа. Пассажиры были размещены в гостиницах.
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