Пассажирский «Боинг» вернулся в Крым из-за отказа двигателя

Пассажирский лайнер Boeing 767-300, выполнявший рейс из Симферополя в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок с двигателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел минувшей ночью. Рейс выполняла красноярская авиакомпания Pegas Fly (партнер туроператора «Пегас туристик»).

«В процессе набора высоты возникли неполадки с двигателем, и командир принял решение вернуться», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в самолете находились 242 пассажира и 12 членов экипажа. Пассажиры были размещены в гостиницах.