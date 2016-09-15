PornHub предложил сотрудникам Роскомнадзора премиум-доступ за разблокировку

Заблокированный в России популярный порносайт PornHub предложил сотрудникам Роскомнадзора премиальный доступ за разблокировку. Об этом сообщается в твиттере компании.

13 сентября Роскомнадзор дал указание закрыть доступ к сайту PornHub по решению суда в Воронежской области за «распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов».

Также был заблокирован другой крупный порно-ресурс YouPorn, принадлежащий PornHub.