15 сентября 2016, 09:30
PornHub предложил сотрудникам Роскомнадзора премиум-доступ за разблокировку
Заблокированный в России популярный порносайт PornHub предложил сотрудникам Роскомнадзора премиальный доступ за разблокировку. Об этом сообщается в твиттере компании.
13 сентября Роскомнадзор дал указание закрыть доступ к сайту PornHub по решению суда в Воронежской области за «распространение информации об обороте порнографических материалов или предметов».
Также был заблокирован другой крупный порно-ресурс YouPorn, принадлежащий PornHub.
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