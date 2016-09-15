15 сентября 2016, 08:23
МВФ одобрил очередной транш для Украины
Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter о том, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу сотрудничества с Украиной и выделение финансовой помощи.
«Это решение МВФ свидетельствует, что мир признает, что на Украине происходят реформы, происходят качественные изменения, страна движения в верном направлении», — написал он.
Щойно Рада директорів МВФ ухвалила позитивне рішення про продовження програми співробітництва з Україною та— Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2016 г.
виділення фінансової допомоги
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое