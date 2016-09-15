Порошенко сообщил о проведении финала Лиги чемпионов в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что финал Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году примет Киев.

На сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) этой информации пока нет.

«Финал Лиги чемпионов в 2018 году состоится на Украине. Только что УЕФА принял решение о проведении финального матча в Киеве», — сообщил Порошенко.

Он выразил уверенность, что украинцы «проведут этот финал на высшем уровне».