15 сентября 2016, 11:57
Порошенко сообщил о проведении финала Лиги чемпионов в Киеве
Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что финал Лиги чемпионов УЕФА в 2018 году примет Киев.
На сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) этой информации пока нет.
«Финал Лиги чемпионов в 2018 году состоится на Украине. Только что УЕФА принял решение о проведении финального матча в Киеве», — сообщил Порошенко.
Он выразил уверенность, что украинцы «проведут этот финал на высшем уровне».
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