Гавайские вороны умеют делать орудия труда

Широко известен пример изготовления орудий труда новокаледонскими воронами (Corvus moneduloides), которые клювом сооружают различного типа крючки и палочки, добывая жуков. Теперь навыки создания орудий продемонстрировал другой вид птиц – гавайский ворон (Corvus hawaiiensis), известный также под местным названием ʻalalā.

Данный вид птиц исчез в дикой природе к 2002 году и сохранился только в неволе. Ученые наблюдали за 104 птицами, 81 из которых проявила способность спонтанно, без предварительного обучения, брать палочки и использовать их для извлечения личинок и жуков из гниющих бревен. Сходным образом ведут себя и их родственники из Новой Каледонии.

Многие птицы обламывали палочки, чтобы орудие стало более удобным. Наконец, опять-таки подобного новокаледонским воронам, гавайские вороны оказались способны не только подбирать готовые палочки с земли, но и самостоятельно добывать их, отламывая веточки кустарников. Птенцы начинают использовать палочки без всякого вмешательства взрослых, так что авторы исследования считают это частью естественного врожденного поведения гавайских воронов.

Поскольку по данным генетики гавайский и новокаледонский вороны произошли от общего предка не менее 11 миллионов лет назад, исследователи полагают, что свои навыки изготовления орудий они приобрели независимо друг от друга, в силу сходных природных условий на Гавайях и Новой Каледонии.

Исследование опубликовано в журнале Nature.