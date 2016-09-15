Сроки появления светлячков зависят от температуры и влажности

С 2004 по 2015 года в штате Мичиган проводилось долговременное исследования распространенного американского вида жуков-светляков (Photinus pyralis). Ловушки для этих насекомых устанавливались в местах с десятью различными типами растительности. Целью ученых было проследить изменения количества жуков и выявить зависимость сроков их брачного периода от различных факторов.

Теперь ученые сопоставили данные по ежегодному улову светляков с посуточной информацией о температуре и влажности воздуха. Во-первых, они установили, что колебания численности светляков подчинены шестилетнему циклу. В течение первых трех лет их количество год от года растет и достигает пика, а последующие три года снижается. Сроки же вылета насекомых зависят от совокупности условий. Обычно перед их массовым появлением должно пройти определенное количество достаточно теплых дней. Но этот момент может сдвинуться на срок до двух месяцев, если влажность воздуха будет значительно выше или ниже обычной нормы. Поэтому при постепенном потеплении климата ожидаемые более ранние вылеты светлячков действительно будут иметь место только при неизменном уровне влажности.

Также авторы исследования установили, что наибольшее количество светляков обитает в травянистых растительных сообществах с минимальным нарушением почвы (вне сельскохозяйственных угодий или на посадках люцерны).

Итоги исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.org.