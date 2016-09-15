Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
15 сентября 2016, четверг, 10:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
15 сентября 2016, 09:06
биология насекомые экология

Сроки появления светлячков зависят от температуры и влажности

Photinus pyralis
Photinus pyralis
Wikimedia Commons

С 2004 по 2015 года в штате Мичиган проводилось долговременное исследования распространенного американского вида жуков-светляков (Photinus pyralis). Ловушки для этих насекомых устанавливались в местах с десятью различными типами растительности. Целью ученых было проследить изменения количества жуков и выявить зависимость сроков их брачного периода от различных факторов.

Теперь ученые сопоставили данные по ежегодному улову светляков с посуточной информацией о температуре и влажности воздуха. Во-первых, они установили, что колебания численности светляков подчинены шестилетнему циклу. В течение первых трех лет их количество год от года растет и достигает пика, а последующие три года снижается. Сроки же вылета насекомых зависят от совокупности условий. Обычно перед их массовым появлением должно пройти определенное количество достаточно теплых дней. Но этот момент может сдвинуться на срок до двух месяцев, если влажность воздуха будет значительно выше или ниже обычной нормы. Поэтому при постепенном потеплении климата ожидаемые более ранние вылеты светлячков действительно будут иметь место только при неизменном уровне влажности.

Также авторы исследования установили, что наибольшее количество светляков обитает в травянистых растительных сообществах с минимальным нарушением почвы (вне сельскохозяйственных угодий или на посадках люцерны).

Итоги исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.org.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM iPhone MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность СМИ Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.