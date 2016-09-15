Путин призвал граждан голосовать за Россию

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам страны принять участие в выборах в Государственную Думу. Об этом информирует официальный сайт Кремля.

Глава государства отметил, что избирательная кампания подходит к завершению, 18 сентября «нам вместе предстоит избрать новый состав Государственной Думы».

«Избирательная кампания завершается. Всем ее участникам были созданы равные условия для открытой справедливой конкуренции, для того, чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, предложить пути их решения, а избиратели могли объективно оценить, сравнить программы, цели, дела и достижения партий и кандидатов», - сообщил Путин.

Глава России призвал ответственно и взвешенно подойти к выражению своей гражданской позиции.

«Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы в Государственную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие, обеспечить стабильность, развитие и национальное согласие, готовые быть едиными в отстаивании интересов России», - отмечает глава.

Путин призвал прийти на избирательные участки и проголосовать, исполнив свой гражданский долг.

«Сделайте свой выбор, голосуйте за Россию!» - резюмирует глава России.