Путина пригласили посетить Хиросиму и Нагасаки

Администрации Хиросимы и Нагасаки передали российскому послу в Токио приглашение для президента РФ Владимира Путина посетить эти города, сообщает Kyodo.

Визит российского лидера намечен на декабрь 2016 года.

В сентябре во время встречи во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Владимир Путин пришли к соглашению о сотрудничестве. Для контроля над реализацией плана из восьми пунктов, выдвинутого японской стороной, было принято решение о ежегодных встречах на высшем уровне. В частности, была намечена поездка Путина в Японию.