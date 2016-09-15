15 сентября 2016, 16:07
Путина пригласили посетить Хиросиму и Нагасаки
Администрации Хиросимы и Нагасаки передали российскому послу в Токио приглашение для президента РФ Владимира Путина посетить эти города, сообщает Kyodo.
Визит российского лидера намечен на декабрь 2016 года.
В сентябре во время встречи во Владивостоке премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Владимир Путин пришли к соглашению о сотрудничестве. Для контроля над реализацией плана из восьми пунктов, выдвинутого японской стороной, было принято решение о ежегодных встречах на высшем уровне. В частности, была намечена поездка Путина в Японию.
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