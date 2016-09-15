На российских дорогах снова появились ручные радары

Региональные автоинспекторы возобновили использование ручных радаров замера скорости на дорогах, пишет «Коммерсантъ».

Мобильные комплексы были доработаны — дорожные инспекторы теперь не могут самостоятельно стирать данные о нарушениях ПДД.

Напомним, 10 июля стало известно, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев «до особого распоряжения» запретил использовать ручные радары в целях пресечения коррупционных преступлений. Возобновление пользования стало возможным после соответствующего решения руководства региональной полиции, с условием утверждения порядка применения радаров и исключения возможности стирания записей.

В Ставропольском крае радары применяются только во время спецрейсов по выявлению нарушителей скорости движения и под особым контролем.

В Кемеровской области с середины августа утвержден порядок использования приборов.

В Татарстане решение о возобновлении использования ручных радаров было принято после анализа аварийности за истекший период. Удалить служебную запись на приборах «Амата» можно только с помощью пароля администратора.