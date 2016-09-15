Генсек ООН осудил заявления Трампа о мусульманах

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил высказывания кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа о возможном запрете на въезд в США для мусульман. Об этом пишет РИА Новости.

«Ксенофобия и дискриминация в отношении любого человека вне зависимости от их этноса, расы, религиозных убеждений или пола — неприемлемы в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека», — сказал Пан Ги Мун.

Он подчеркнул, что мигранты и беженцы, как наиболее уязвимые группы людей, должны получать немедленную поддержку от принимающих стран.