Роскомнадзор ответил PornHub на предложение премиум-аккаунта за отмену блокировки

Роскомнадзор в твиттере ответил на предложение сайта PornHub, пообещавшего сотрудникам российского ведомства премиум-аккаунт на ресурсе, если они разблокируют PornHub.

«Мы не на рынке, а демография — не товар», — говорится в сообщении Роскомнадзора на английском.

@Pornhub sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity.