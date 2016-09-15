15 сентября 2016, 12:11
Роскомнадзор ответил PornHub на предложение премиум-аккаунта за отмену блокировки
Роскомнадзор в твиттере ответил на предложение сайта PornHub, пообещавшего сотрудникам российского ведомства премиум-аккаунт на ресурсе, если они разблокируют PornHub.
«Мы не на рынке, а демография — не товар», — говорится в сообщении Роскомнадзора на английском.
@Pornhub sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 15 сентября 2016 г.
13 сентября Роскомнадзор заблокировал порно-ресурсы PornHub и принадлежащий ему YouPorn по решению российских судов.
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