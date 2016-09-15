Криштиану Роналду признан самым популярным мужчиной в интернете

Форвард сборной Португалии по футболу и мадридского «Реала» Криштиану Ронаду является самым востребованным мужчиной в социальных сетях. Как пишет британское издание Sport, это следует из данных Apple Tree.

На аккаунты Роналду в социальных сетях (твиттер, Facebook и инстаграм) подписаны 238 млн человек. При этом самой популярной женщиной названа певица Тейлор Свифт (246 млн подписчиков).

В целом 65% знаменитостей в рейтинге проживают в США, большинство из них женщины.