15 сентября 2016, 20:52
Криштиану Роналду признан самым популярным мужчиной в интернете
Форвард сборной Португалии по футболу и мадридского «Реала» Криштиану Ронаду является самым востребованным мужчиной в социальных сетях. Как пишет британское издание Sport, это следует из данных Apple Tree.
На аккаунты Роналду в социальных сетях (твиттер, Facebook и инстаграм) подписаны 238 млн человек. При этом самой популярной женщиной названа певица Тейлор Свифт (246 млн подписчиков).
В целом 65% знаменитостей в рейтинге проживают в США, большинство из них женщины.
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