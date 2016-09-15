Росинтербанк полностью перестал обслуживать клиентов

Зарегистрированный в Москве Росинтербанк с 15 сентября перестал обслуживать всех своих клиентов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте кредитной организации.

«Уважаемые клиенты и партнеры! В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 года в офисах и филиалах АО КБ "Росинтербанк" не будут обслуживаться клиенты — физические и юридические лица», — заявлено в релизе.

На момент написания заметки сайт Росинтербанка был недоступен.

Портал Banki.ru со ссылкой на источники сообщает, что с 14 сентября ЦБ отключил Росинтербанк от банковской электронной системы платежей (БЭСП).

Также, по данным источника портала, в кредитной организации уже третий день идет внеплановая проверка Центробанка.

По итогам первого полугодия Росинтербанк занимал 68-е место банковской системе РФ с активами в размере 102,3 млрд рублей.