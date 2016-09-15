Банк России ввел временную администрацию в Росинтербанке

Банк России ввел временную администрацию на шесть месяцев в столичный Росинтербанк (68 место банковской системе РФ), сообщается на сайте регулятора.

Управлять банком будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Внешнее управление введено «в связи с неустойчивым финансовым положением» Росинтербанка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», отмечается в сообщении.

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — говорится в релизе ЦБ.

Ранее сегодня стало известно, что Росинтербанк прекратил обслуживание клиентов. Накануне ЦБ отключил его от банковской электронной системы платежей (БЭСП).