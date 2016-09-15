15 сентября 2016, 11:01
Китай выступил против введения новых санкций в отношении КНДР
Китайские власти выступают против односторонних санкций в отношении Северной Кореи. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время телефонных переговоров с японским коллегой Фумио Кисидой, говорится на сайте МИД КНР.
«Китай выступает против односторонних санкций, которые не помогают разрешить вопрос» с северокорейской ядерной программой, сообщил китайский министр.
Он отметил, что Пекин готов выработать необходимую позицию на новые ядерные испытания КНДР совместно с членами Совбеза ООН.
9 сентября северная Корея провела очередное, самое крупное, ядерное испытание. Тогда же Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. Президент США Барак Обама сообщил о договоренности с Японией и Южной Кореей ужесточить санкции против КНДР.
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