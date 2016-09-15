Китай выступил против введения новых санкций в отношении КНДР

Китайские власти выступают против односторонних санкций в отношении Северной Кореи. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время телефонных переговоров с японским коллегой Фумио Кисидой, говорится на сайте МИД КНР.

«Китай выступает против односторонних санкций, которые не помогают разрешить вопрос» с северокорейской ядерной программой, сообщил китайский министр.

Он отметил, что Пекин готов выработать необходимую позицию на новые ядерные испытания КНДР совместно с членами Совбеза ООН.

9 сентября северная Корея провела очередное, самое крупное, ядерное испытание. Тогда же Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. Президент США Барак Обама сообщил о договоренности с Японией и Южной Кореей ужесточить санкции против КНДР.