ЕС продлил санкции против России на полгода

Совет Евросоюза до 15 марта 2017 года продлил персональные санкции против России. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Список, в который входят 146 человек и 37 юридических лиц, расширять не стали, так как оснований для изменения режима санкций найдено не было.

Ограничительные санкции были приняты в 2014 году и в предыдущий раз были продлены в марте 2016.

1 сентября стало известно, что Евросоюз обновит санкции против 146 граждан России и самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и 37 организаций.