Бывший кандидат в президенты США призвал помиловать Сноудена

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс опубликовал в The Guardian статью под названием «Сноуден оказал стране большую услугу. Позвольте ему вернуться домой».

Сандерс призвал удовлетворить прошение бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, обратившегося на днях к президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании.

По мнению экс-кандидата в президенты, рассекреченная информация, предоставленная Сноуденом, позволила увидеть масштаб злоупотреблений спецслужб своими полномочиями и нарушений конституционных прав граждан.

«На мой взгляд, интересы правосудия будут обеспечены лучше всего в том случае, если правительство проявит милосердие и избавит его (Сноудена) от длительного тюремного заключения или постоянного изгнания», - подчеркнул Сандерс.

Петицию в поддержку Эдварда Сноудена подписали около 20 видных общественных деятелей. Сам Сандерс выразил надежду, что президент США помилует Сноудена перед тем, как покинуть свой пост.