Савченко отвергла слухи о шпионаже в пользу России

Народный депутат Верховной Рады Украины, бывшая военная летчица Надежда Савченко заявила, что не работает на российские спецслужбы. Как сообщает УНИАН, об этом Савченко сказала в интервью по Skype журналисту Анатолию Шарию.

Шарий задал Савченко вопрос: «Ну что, каково быть российским шпионом?», на что Савченко ответила: «Понятия не имею. Я б не стала служить российским шпионом. Не люблю Россию настолько, чтобы служить ради нее шпионом». Савченко подчеркнула: «Я не агент Кремля».

Напомним, Надежда Савченко была осуждена российским судом на 24 года колонии за убийство российских журналистов в Донбассе. Однако президент РФ Владимир Путин помиловал Савченко, после освобождения она вернулась на Украину.