Глава Европарламента назвал Трампа безответственным

Председатель Европарламента Мартин Шульц обеспокоен тем, что кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа действительно может стать главой страны.

«Тогда на должности, требующей наивысшего чувства ответственности, окажется определенно безответственный человек. Трамп является проблемой не только для ЕС, но и для всего мира», - заявил Шульц в интервью журналу Spiegel.

По итогам опроса исследовательского центра Dornsife и газеты Los Angeles Times 13 сентября, почти 47% респондентов готовы проголосовать за Дональда Трампа, а 42% - за кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.

Напомним, что выборы президента США состоятся 8 ноября 2016 года.