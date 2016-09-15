Шесть команд представят Россию на первом международном соревновании ассистивных технологий Cybathlon

Первые международные соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих высокотехнологичные ассистивные устройства, под названием Cybathlon (Кибатлон) пройдут 8 октября 2016 г. в швейцарском Цюрихе. На соревнованиях по Кибатлону соперничают не только спортсмены, но и роботехнические новинки: роботизированные коляски, бионические протезы, экзоскелеты, интерфейсы мозг-компьютер.

По замыслу организаторов, Cybathlon сломает устоявшиеся стереотипы, сделав неактуальным термин «человек с ограниченными возможностями». Эти соревнования объединяют спортивные, научные и социальные цели и являются площадкой для международного обмена опытом в сфере современных ассистивных технологий.

«Одна из целей Cybathlon – развитие международного рынка современных ассистивных технологий и стимулирование новейших разработок в этой сфере, – поясняет исполняющий обязанности генерального директора РВК Евгений Кузнецов. – Среди участников соревнований – ведущие исследовательские центры и производители Китая, Америки, стран Европы».

Россию в пяти различных дисциплинах представят шесть команд. По мнению Евгения Кузнецова, соревнования должны стать стимулом для развития российского рынка: «То, что российские компании представлены на этом «всемирном смотре технологий» практически во всех дисциплинах, имеет важнейшее значение для международной кооперации и технологического сотрудничества в отрасли, а также является стимулом для развития отечественного рынка».

Бурное развитие технологий начинает влиять на само определение того, что есть человек, считает руководитель робототехнического центра Фонда «Сколково» Альберт Ефимов, поскольку высокотехнологичные устройства – экзопротезы, интерфейсы мозг-компьютер, экзоскелеты – восполняют утраченные возможности, улучшая качество жизни людей. «Участие российских команд в Cybathlon является началом формирования центра компетенций для новой отрасли ассистивных технологий в России. Приоритетом «Сколково» является развитие частного предпринимательства и конкуренции, а международные соревнования – лучший способ определения подлинных лидеров нового направления», — отмечает Ефимов.

Российские команды принимают участие в Cybathlon в рамках реализации Национальной технологической инициативы Российской Федерации при поддержке РВК, Фонда «Сколково» и Агентства Стратегических Инициатив. Каждая состоит из спортсмена (пилота) и компании-разработчика ассистивных устройств, производимых в нашей стране.

При поддержке Отраслевого союза «НейроНет», российские команды будут соревноваться с международными участниками в пяти различных дисциплинах:

1. Соревнование участников с силовыми протезами ног - команда «ORTOCOSMOS» (компания ОРТО-КОСМОС);

2. Соревнование участников, использующих силовые экзоскелеты - команда «Neurobotics» (компания Нейроботикс);

3. Соревнование участников, использующих интерфейс мозг-компьютер - команда «NeuroWalk» (компания Нейроботикс);

4. Соревнование участников на электрофицированных колясках - команда «CaterWil» (компания Катэрвиль);

5. Соревнование участников с силовыми протезами рук - команда «Stradivary» (компания Моторика, резидент Фонда «Сколково», участник стартап-акселератора GenerationS от РВК) и команда «Kleiber» (компания Клайбер бионикс, резидент Фонда «Сколково», участник стартап-акселератора GenerationS от РВК).

Каждая из команд-участников демонстрирует новейшие технологические решения, которые в ближайшем будущем помогут вернуть миллионы людей к активной рабочей и общественной жизни.

По словам Александра Семёнова, исполнительного директора Отраслевого союза «НейроНет», в отличие от спортивных соревнований, в основе дисциплин Cybathlon лежат повседневные задачи и проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, что позволяет публично тестировать и оценивать новые разработки, а также популяризовать достижения современной науки в сфере ассистивных технологий, делая их более доступными и совершенными.

«Разработка и производство конкурентоспособных отечественных продуктов, отвечающих международным стандартам качества, открывает большие перспективы для развития сегмента НейроМедтехника рынка НейроНет», – считает Александр Семёнов.

Организаторы соревнований планируют собрать более пяти тысяч зрителей непосредственно на площадке мероприятия. Теле- и онлайн трансляции непосредственно с места событий позволят миллионам людей по всему миру следить за соревнованиями.