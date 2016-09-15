Бывшего гендиректора «Вымпелкома» объявили в международный розыск

Сыктывкарский городской суд вынес решение об объявлении бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина в международный розыск, а также его заочном аресте сроком на два месяца. Срок ареста установлен на два месяца со дня задержания, цитирует слова помощника председателя суда агентство РИА Новости.

«Судья Сыктывкарского горсуда Валентина Трофимова вынесла решение о заочном аресте Михаила Слободина, полностью удовлетворив ходатайство следствия. Как только местонахождение Слободина будет установлено, он будет задержан и помещен под арест на два месяца», - цитирует ТАСС помощника председателя суда Ивана Лодыгина.

В постановлении судьи о заочном аресте говорится, что Слободину предъявлены обвинения по статье 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Сам Слободин сообщал, что находится в командировке во Франции и планирует в течение нескольких дней вернуться в Рооссию, передает РБК.

Ранее сообщалось, что Михаил Слободин объявлен в федеральный розыск как фигурант дела «Реновы». После того, как стало известно о ведении следственных мероприятий в отношении Михаила Слободина, он покинул пост главы «Вымпелкома».

По одной из версий, Слободину удалось покинуть страну до того, как ему будут предъявлены обвинения во взяточничестве бывшему руководителю республики Коми Вячеславу Гайзеру с помощью врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко.