Китай запустил на орбиту собственную обитаемую станцию «Тяньгун-2»

Китай успешно запустил орбитальную космическую лабораторию «Тяньгун-2» («Небесный дворец-2»), сообщает «Синьхуа».

Станция была выведена на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-2F». Старт прошел в 22:04 (17:04 мск) с космодрома Цзюцюань.

По своим характеристикам «Тяньгун-2» аналогична по размерам и функциям советским орбитальным станциям «Салют-6» и «Салют-7».

Станция не будет постоянно обитаемой — китайские космонавты должны прибыть на нее в середине октября на корабле «Шэньчжоу-11». Двое космонавтов пробудут там 30 дней и проведут ряд опытов.

В апреле 2017 года к лаборатории причалит китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1» и доставит на станцию топливо и другие припасы.

Если все пойдет по плану, то к 2022 году Китай отправит на орбиту первые модули орбитальной станции «Тяньгун-3», которая в целом будет аналогична советской станции «Мир».