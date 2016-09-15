Глава Росстата рассказал о неизбежном повышении пенсионного возраста

Глава Федеральной службы государственной статистики России (Росстата) Александр Суринов высказался за повышение возраста выхода на пенсию.

«Повышать надо, я еще лет десять назад к этому пришел, иначе мы не проживем», — сообщил он на пресс-конференции (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Суринов отметил, что это его личное мнение как гражданина, а не как государственного чиновника.

«Я знаю демографический прогноз в нашей стране, даже при оптимистическом мы просто не проживем, кто-то должен работать», — отметил глава ведомства.

Он привел в пример соседний Казахстан, где с 2016 года началось постепенное, на полгода за год повышение пенсионного возраста. К 2021 году возраст выхода на пенсb. В этой стране должен составить 65 лет.

«Посмотрите на наших ближайших соседей, на Казахстан. Они это поняли», — отметил чиновник (цитата ТАСС).

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.