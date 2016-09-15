Гуманитарную помощь для пострадавших в ходе «Лайонрока» нашли на свалке

В Чугуевском районе, недалеко от села Уборка были обнаружены предметы и вещи, собранные волонтерами для пострадавших в тайфуне «Лайонрок». Фотографии найденной на свалке гуманитарной помощи сразу же попали в социальные сети, где быстро набрали сотни комментариев с версиями, почему столь необходимые вещи оказались выброшены, сообщает Vladi Room.

Вот так оценили помощь, пострадавшим от наводнения Фото опубликовано Евгений (@evgeniy.kashin.1) Сен 12 2016 в 4:10 PDT

Вещи которые шли из Владивостока, валяются на помойке села Уборка, спасибо всем Фото опубликовано Евгений (@evgeniy.kashin.1) Сен 12 2016 в 3:59 PDT

Точного объяснения, почему вещи оказались на свалке нет. Некоторые считают, что вещи выбросили, чтобы поднять скандал накануне грядущих выборов, другие считают, что вещи никто не выбрасывал, в видеозаписи и фотографии являются фейком. Не смущает сторонников последней версии даже маркировка на коробках с вещами.

Волонтеры, занимавшиеся сортировкой гуманитарной помощи шокированы, а насчет комментариев о «плохих вещах, которые стыдно носить» пояснили, что часть вещей была в идеальном состоянии с даже не сорванной этикеткой. Жители села Чугуевка, в свою очередь, говорят, что находят гуманитарную помощь на свалке уже не первый раз.

Ранее стало известно о том, что в Приморье зафиксированы случаи попыток продажи собранной для жителей гуманитарной помощи.