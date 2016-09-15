Президент Федерации тяжелой атлетики России подал в отставку из-за допинг-скандала

Президент Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставку. Как уточнил агентству «Р-Спорт» сам Сырцов, это решение связано с допинг-скандалом.

Сырцов уточнил, что решение об отставке он принял после того, как сборная России по тяжелой атлетике не была допущена к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро: «Причина в допинговых скандалах и непоездке на Олимпийские игры».

Нового главу ФТАР выберут на специальной отчетно-выборной конференции 29 сентября. До того времени исполнять обязанности президента Федерации будет вице-президент по международному сотрудничеству, заслуженный мастер спорта, чемпион мира Максим Агапитов.