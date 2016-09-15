Из ячеек Газпромбанка похитили 30 млн рублей саратовского директора

В Москве из двух ячеек Газпромбанка украли деньги в разной валюте на сумму более 30 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ячейки принадлежали директору приборостроительного предприятия из Саратовской области.

По его словам, были похищены 3 миллиона рублей, 232 тысячи евро и 167 тысяч долларов, что по действующему курсу эквивалентно 30,6 миллиона рублей.

По словам директора, которого Life.ru называет Александром Н., ключи от ячеек он никому не передавал, а дубликат находится в хранилище банка.

«Запросив работников банка вскрыть ячейки, клиент обнаружил, что денег в них нет», — говорится в сообщении интернет-ресурса.