Пресс-секретарь Медведева признала связь премьера с дачей под Плесом

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву не принадлежит загородная резиденция в Плесе Ивановской области, однако премьер в ней останавливался. Об этом сообщил на своем сайте телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Наталью Тимакову.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал ролик, в котором показана снятая с дрона резиденция. Утверждается, что комплекс стоимостью 25-30 млрд рублей был построен с использованием благотворительного фонда «Дар».

«Названные вами объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании. Например, аренда», — сообщила Тимакова.