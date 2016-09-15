Трамп опубликовал справку о своем здоровье

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обнародовал медицинское заключение о состоянии своего здоровья. Копия письма врача Трампа поступила в распоряжение The Washington Post.

Врач указывает в справке, что Трамп не употребляет алкоголь и табачные изделия, однако имеет лишний вес и принимает препараты для снижения уровня холестерина в крови. Данные о перенесенных Трампом заболеваниях и другие медицинские подробности в справке не приводятся.

Здоровье кандидатов в президенты США привлекло особое внимание после того, как кандидату от демократов Хиллари Клинтон стало плохо на траурной церемонии памяти жертв терактов 2001 года. Трамп и ранее утверждал, что Клинтон не хватает силы и выносливости для руководства страной.