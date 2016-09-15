В Польше обнародовали новые данные о расследовании крушения самолета Качиньского

Экспертам польской комиссии не удалось доказать присутствие Главкома ВВС Польши в кабине пилотов в самолете президента страны Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся у поляков данным можно предположить, что разрушение самолета началось приблизительно за 900 метров до места его падения.

11 сентября глава польской комиссии Вайлав Берчиньский, которая расследует дело о крушении президентского самолета Ту-154, сообщил о новых аудиозаписях переговоров экипажа с российскими диспетчерами аэропорта в Смоленске. По его словам, они явно отличаются от тех, которыми комиссия ранее располагала, и подтверждают возможность введения пилотов самолета в заблуждение диспетчерами наземных служб.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала польскую комиссию незамедлительно предъявить новые записи международной общественности и России во избежание спекуляций и дальнейшего усиления недопонимания. Она подчеркнула, что подобные заявления Польши подрывают отношения между Москвой и Варшавой.