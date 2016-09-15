Киев выразил протест в связи с поездкой Путина и Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест российским властям в связи с визитом в Крым президента России Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева. Об этом сообщила пресс-служба МИДа, передает УНИАН.

Путин и Медведев находятся в Крыму, где президент провел заседание президиума Госсовета России по вопросам развития транспортной системы юга страны.

«Российскому внешнеполитическому ведомству будет направлена сегодня соответствующая нота протеста. Мы реагируем на каждый случай несанкционированного въезда на территорию Крыма без согласия украинской стороны как российского руководства, так и любых других иностранных граждан», — сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.