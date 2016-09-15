Улюкаев предложил журналистам скинуться на госбюджет

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев ответил представителям СМИ, интересующимся где взять недостающие деньги для бюджета, сообщает Life.

«А давайте, скиньтесь и помогите бюджету — почему вам такая идея в голову не приходит?», — сказал Алексей Улюкаев.

Рассмеявшись после предложения главы Минэкономразвития, журналисты отметили, что даже если они внесут деньги из своего кармана, все равно не наберется недостающих 200 млрд рублей.

«Только в количестве дело, да?» — удивился Улюкаев.

Отметим, что глава Министерства экономического развития РФ общался с журналистами до открытия заседания Госсовета в Керчи.

Президент России Владимир Путин планирует в ходе заседания обсудить вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры Южного федерального округа.