США отказались признавать выборы в Госдуму в Крыму

Посол США на Украине Мари Йованович сообщила, что США не признают результаты выборов в Госдуму, которые пройдут на территории Крыма. Об этом она рассказала изданию «Европейская правда».

«Еще раз приведу позицию США: Крым есть и навсегда останется частью Украины, несмотря на все возможные юридические действия со стороны России. Мы никогда не признаем Крым как часть России. Мы также не признаем выборы в Госдуму, которые проходят на территории Крыма», — отметила Йованович.

10 сентября сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко запретил проводить голосование на выборах в Госдуму РФ в помещениях дипломатических и консульских служб России на территории Украины.

Российский Центризбирком заявил, что не намерен всерьез рассматривать заявления Украины с требованиями по организации выборов в Госдуму РФ 18 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается обсуждать выборные процессы на своей территории с какой-либо из стран.

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несмотря на запрет украинских властей, в посольстве и консульствах России на Украине будет организовано голосование по выборам в Госдуму.