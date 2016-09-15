Кремль и Минобороны дали свои оценки перемирия в Сирии

Администрация президента России и Минобороны дали свои оценки соблюдению перемирия в Сирии, о котором договорились РФ и США.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что несмотря на ряд провокаций, договоренности выполняются.

«Несмотря на ряд провокаций, договоренности пока реализуются, чем мы в общем-то удовлетворены», — сообщил Ушаков (цитата по РИА Новости).

В свою очередь, российское военное ведомство заявило о соблюдении перемирия в Сирии только армией президента страны Башара Асада.

«По итогам третьего дня реализации [мирных договоренностей] только сирийская армия соблюдает режим тишины, в то время как ведомая США "умеренная оппозиция" наращивает количество обстрелов жилых кварталов», — сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, как заявил агентству замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Виктор Познихир, США до сих пор не предоставили российской стороне точные данные о дислокации и численности отрядов сирийской умеренной оппозиции.

Перемирие в Сирии начало действовать 12 сентября.