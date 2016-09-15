Индийская ONGC и «Роснефть» заключили сделку купли-продажи 11 процентов «Ванкорнефти»

Вскоре в языке хинди, одном из двух национальных языков Индии (второй язык — английский), появится новое слово «Ванкор». Это слово означает расположенное на севере Восточной Сибири Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение, крупнейшее из открытых и введенных в эксплуатацию за последние 27 лет, один из самых масштабных проектов российской нефтяной компании «Роснефть». Запасы углеводородов на Ванкоре на 1 января 2016 года оценивались в 265 миллионов тонн нефти и 88 миллиардов кубометров газа. Об этом пишет в колонке на «Ленте.ру» доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Индийцы непременно расширят словарный запас по очень простой причине: 14 сентября этого года российская «Роснефть» и индийская государственная ONGC подписали договор купли-продажи 11 процентов АО «Ванкорнефть», дочернего предприятия «Роснефти». После полного закрытия сделки ONGC увеличит свою долю в «Ванкорнефти» до 26 процентов, а всего удельный вес индийских государственных компаний (помимо ONGC это Oil India, Indian Oil и Bharat PetroResources) увеличится до 49,9 процента.

Контроль же над проектом (мажоритарная доля в капитале, большинство в совете директоров, 100-процентная собственность на инфраструктуру) сохранится за российской стороной. Как, собственно, и за самим месторождением — никто наши недра в Индию не увезет.

С другой стороны, никто на контроль над российскими природными запасами и не претендует: во-первых, это противоречит современной цивилизованной практике, во-вторых, мир прекрасно понимает, что Россия на это никогда не пойдет. В этой связи, доля в 49,9 процента в глазах индийцев выглядит отличной инвестицией, позволяющей, прежде всего, укрепить энергетическую безопасность страны с более чем миллиардным населением.

Для России подписанное соглашение важно как в свете привлечения инвестиций в перспективные месторождения (так называемые гринфилды) и гарантированного длительного сбыта продукции на высококонкурентном азиатском рынке, так и в части привлечения перспективных технологий, доступ к которым в условиях антироссийских санкций затруднен. Вхождение в капитал индийских квазигосударственных инвесторов позволяет частично устранить это препятствие и произведет синергетический эффект, диффузно распространяя передовые технологические наработки на другие месторождения «Роснефти».

Хотя и от финансовых ресурсов пока никто не отказывался. В очень непростой макроэкономической ситуации «Роснефти» в очередной раз удалось привлечь значительные иностранные инвестиции и разделить риски с индийскими партнерами.

Есть еще одно обстоятельство, обязывающее сфокусироваться на российско-индийской сделке. Речь о практической значимости международных форумов, проходящих в России. Как известно, договор купли-продажи изначальных 15 процентов «Ванкорнефти», а также соглашение по управлению восточносибирским предприятием были подписаны год назад в рамках Восточного экономического форума. Та сделка была закрыта 31 мая этого года.

Сегодня мы видим продолжение совместной работы, развитие, основанное на уверенности индийской стороны в надежности, компетентности и открытости «Роснефти». Что бы ни говорили злопыхатели (куда ж без них!), такое доверие дорогого стоит.