МИД РФ решил проводить выборы в Госдуму без согласия украинских властей

В посольстве и консульствах России на Украине будет организовано голосование по выборам в Госдуму, несмотря на запрет украинских властей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Наши загранучреждения являются территорией РФ, здесь обсуждать нечего», — отметила спикер МИДа.

Она добавила, что Россия уже направила приглашения международным наблюдателям от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая согласилась следить за ходом голосования.

«Есть понимание о том, что будет повышено наблюдение в соответствии с мандатом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в районе четырех российских загранучреждений», — отметила Захарова.

«Мы получили такие заверения и от руководства Специальной мониторинговой миссии и по линии ОБСЕ», — сказала она.

Ранее Украина запретила проводить выборы на территории российских диппредставительств в ответ на то, что выборы будут проводиться в Крыму.

Россияне выберут депутатов Госдумы 18 сентября.