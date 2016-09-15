Украина начала тяжбу с Россией в ВТО из-за запрета на транзит грузов

Украина начала процедуру обжалования в ВТО ограничения Россией на транзит украинских товаров в третьи страны. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства экономического развития и торговли Украины.

«В результате введения Российской Федерацией с начала 2016 года ограничений транзита товаров с территории Украины… общее сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии этого года составило 35,1% (в том числе в Казахстан — 45,5%)», — отмечает министерство.

Там оценили потери от запрета на экспорт в Казахстан и Киргизию через РФ в 400 млн долларов.