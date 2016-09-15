WADA признало подлинность опубликованных хакерами документов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность данных, опубликованных хакерской группой Fancy Bears. На своем сайте киберпреступники выложили данные системы ADAMS, собирающей информацию о спортсменах, говорится в пресс-релизе организации.

Накануне хакеры опубликовали документы, согласно которым WADA допустило применение допинга 25 спортсменов из 8 стран — десяти из США, пяти из Германии, пяти из Великобритании, одному из Чехии, одному из Дании, одной из Польши, одному из Румынии, и одному из России.

13 сентября стало известно, что во взломанной хакерами базе данных WADA, в частности, содержалось разрешение для американских теннисисток Серены и Винус Уильямс на употребление запрещенных препаратов.