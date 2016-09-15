Сборная России по хоккею проиграла канадцам

Российские хоккеисты уступили команде Канады в овертайме в заключительной выставочной игре перед Кубком мира, сообщает «Р-Спорт».

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. Шайбы забросили Патрис Бержерон (9), Джон Таварес (54) и Райан Гецлаф (64), у россиян отличились Александр Овечкин (44), Артемий Панарин (48). Вратарь россиян Сергей Бобровский 45 раз отражал атаку на свои ворота.

В ходе подготовки к Кубку российская сборная дважды с переменным успехом сыграла с чешской командой — счет 4:3 и 1:2. Канада дважды сыграла с американцами со счетом 2:4 и 5:2.

Кубок мира по хоккею пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года.