СМИ сообщили о происхождении денег Захарченко

Деньги, обнаруженные ходе обыска у заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, могут быть связны с «семейным бизнесом». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствиюстало известно, что он вместе с отцом консультировал проблемные банки для минимизации потерь перед отзывом у них лицензии Центробанка. Одним из последних клиентов Захарченко был Нота-банк.

Существует предположение, что отец и сын Захарченко помогли им часть средств вывести за границу, а часть обналичить. Следователи считают, что квартира полковника использовалась как банковское хранилище, пишет «Коммерсантъ».