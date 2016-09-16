СМИ раскрыли детали соглашения США и России по Сирии

Стали известны подробности российско-американского соглашения по Сирии, сообщает Associated Press со ссылкой на военных чиновников.

В частности, США собираются перебросить самолеты наблюдения из других регионов и увеличить число аналитиков разведки для координации совместных действий в рамках соглашения о прекращения огня.

Если в течение семи дней перемирие не будет прервано ни одной из сторон, будет создан Центр совместного планирования для обмена разведданными и координации атак на террористов.

Также по окончании срока режима тишины министр обороны США Эштон Картер представит в Конгресс детальный отчет о необходимости военного сотрудничества с Россией.

О вступлении в силу режима прекращения огня в Сирии 10 сентября договорились глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Помимо этого обсуждались некоторые важные аспекты сотрудничества двух стран.

13 сентября Лавров предложил обнародовать подробности соглашения.

«Чтобы не возникали сомнения насчет того, как мы будем выполнять договоренность в том виде, в котором она заключена, мы предложили эту договоренность опубликовать, не сохранять ее в секрете, как этого хотели бы наши американские партнеры. Нам скрывать нечего, все, что там написано — это предмет согласия», — заявил Лавров.