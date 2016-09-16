Ассанж предложил сдаться властям США в обмен на помилование Мэннинг

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж выложил в Twitter предложение сдаться властям США в обмен на помилование Челси Мэннинг, бывшего американского офицера, осужденного за разглашение секретной информации. Уже после вынесения вердикта Брэдли Мэннинг сменил пол и стал Челси Мэннинг.

If Obama grants Manning clemency, Assange will agree to US prison in exchange -- despite its clear unlawfulness https://t.co/MZU30S3Eia — WikiLeaks (@wikileaks) 15 сентября 2016 г.

Как сообщил CNN адвокат Ассанжа Барри Поллак, освобождение Мэннинг является основным условием сделки. В 2013 году, организовав самую большую в истории США утечку информации, Брэдли Мэннинг был признан виновным по 20 из 22 статей обвинения и получил срок в 35 лет.

Ассанж в настоящее время скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне и борется против экстрадиции в Швецию, где ему предъявлено обвинение в сексуальном преступлении. Он опасается, что шведские власти выдадут его США, где ему грозит смертная казнь.

Министерство юстиции США сообщило CNN, что о предложенной сделке ничего не знает. Никакой информацией не располагает и представитель Управления юстиции США Восточного округа штата Вирджиния.