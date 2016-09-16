Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 сентября 2016, пятница, 12:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

С 2017 года владельцев незарегистрированной недвижимости будут ее лишать
Виктор Рейн: В области есть потенциал для развития малоэтажного строительства
Инвестиции в экономику Тюменской области выросли до 129 миллиардов рублей
Фестиваль «Этнолайф»: мастер-классы, музыка и еда разных народов
Водителя с марихуаной в машине выдало поведение
В Новосибирской области завершен основной этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Сплошной фальсификат: масло из тюменских магазинов не прошло проверку
Угнанный в июне в Советском районе автомобиль найден
Скоро в школу: где и как выбирают одежду тюменские старшеклассники
«Зоосад»: абиссины – любимцы фараонов!
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
16 сентября 2016, 11:07
Джулиан Ассанж суды США Челси Мэннинг

Ассанж предложил сдаться властям США в обмен на помилование Мэннинг

Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
кадр YouTube

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж выложил в Twitter предложение сдаться властям США в обмен на помилование Челси Мэннинг, бывшего американского офицера, осужденного за разглашение секретной информации. Уже после вынесения вердикта Брэдли Мэннинг сменил пол и стал Челси Мэннинг.

Как сообщил CNN адвокат Ассанжа Барри Поллак, освобождение Мэннинг является основным условием сделки. В 2013 году, организовав самую большую в истории США утечку информации, Брэдли Мэннинг был признан виновным по 20 из 22 статей обвинения и получил срок в 35 лет.

Ассанж в настоящее время скрывается в эквадорском посольстве в Лондоне и борется против экстрадиции в Швецию, где ему предъявлено обвинение в сексуальном преступлении. Он опасается, что шведские власти выдадут его США, где ему грозит смертная казнь.

Министерство юстиции США сообщило CNN, что о предложенной сделке ничего не знает. Никакой информацией не располагает и представитель Управления юстиции США Восточного округа штата Вирджиния.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Допинг
В Британии рассказали о принимавших допинг в Рио спортсменах
Вр.И.О начальника управления "Т" МВД России Дмитрий Захарченко
К делу Захарченко привлекут ФРС США
Временно исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Врио президента Узбекистана выдвинули на выборы главы республики
Левада-Центр
«Левада-центр» отказался обращаться в суд и оспаривать решение Минюста
Новый дизайн соцсети Вконтакте
«ВКонтакте» восстановил аудиозаписи в частных аккаунтах
Архив новостей

Самое читаемое

Наталья Тимакова
Пресс-секретарь Медведева признала связь премьера с дачей под Плесом
Авария на дороге.
Перемены в ОСАГО
Путин и Медведев в спортзале
Киев выразил протест в связи с поездкой Путина и Медведева в Крым
В.Путин поздравил Д.Медведева с днем рождения
Путин подарил Медведеву на день рождения картину «В цеху»
овечкин
Сборная России по хоккею проиграла канадцам
12:01 Порошенко обвинил Россию в эгоизме и попытках «войти в голову» Западу
11:59 Власти Таиланда депортировали в Россию уличеного во взятке чиновника
11:39 СМИ анонсировали завершение программы обновления автопарка в 2017 году
11:36 СМИ анонсировали отказ Великобритании от Brexit
11:31 Бывший киллер обвинил президента Филиппин в массовых убийствах

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Сумбатов-Южин
Александр Сумбатов-Южин
16 сентября 1857 года родился актер и драматург Александр Сумбатов-Южин.
11:20 Во французском Дижоне прогремел взрыв
11:09 Роструд запустит мобильное приложение для жалоб на работодателей
11:07 Ассанж предложил сдаться властям США в обмен на помилование Мэннинг
10:55 Отсутствие на Тасмании динго сослужило плохую службу местным бандикутам
10:48 ФНС уберет из списка офшоров Бермуды и Кайманы
10:44 Из твиттера Медведева исчезло сообщение «Крым окончательно станет нашим»
10:32 В Британии рассказали о принимавших допинг в Рио спортсменах
10:27 ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленный банк
10:20 «Полит.ру» проводит опрос о дне рождения Дмитрия Медведева
10:11 Власти приобрели «Катюшу» для мониторинга СМИ и соцсетей за 79 млн рублей
10:07 Медведев узаконил приоритет российских товаров при госзакупках
09:59 Жуки-навозники помогут определять видовой состав животных в заповедниках
09:47 Сноуден опроверг обвинения комитета палаты конгресса США
09:41 Минобороны РФ сочло переговоры начальника российского Генштаба в Турции удачными
09:39 Врио президента Узбекистана выдвинули на выборы главы республики
09:25 «Левада-центр» отказался обращаться в суд и оспаривать решение Минюста
09:11 Москва встречает участников IASP
08:52 В Новосибирске школьница умерла во время урока танцев
08:43 На станции метро «Цветной Бульвар» потушен пожар
08:23 «ВКонтакте» восстановил аудиозаписи в частных аккаунтах
08:14 ФК «Краснодар» выиграл у австрийской команды «Ред Булл» в первом матче Лиги Европы
08:04 К делу Захарченко привлекут Федеральную резервную систему США
03:31 Голодающая черная дыра вызвала изменения яркости галактики
15.09 21:01 Британские власти выделят допфинансирование на информационную борьбу с Россией
15.09 20:52 Криштиану Роналду признан самым популярным мужчиной в интернете
15.09 20:47 В Париже произошли стычки противников реформы труда и полиции
15.09 20:38 Савченко отвергла слухи о шпионаже в пользу России
15.09 20:27 Суд ЕС частично удовлетворил иски Януковича и его сына
15.09 20:19 Директор ФБР посоветовал заклеивать камеру на ноутбуке
15.09 20:05 Президент Федерации тяжелой атлетики России подал в отставку из-за допинг-скандала
15.09 20:02 Киев выразил протест в связи с поездкой Путина и Медведева в Крым
15.09 19:47 Пресс-секретарь Медведева признала связь премьера с дачей под Плесом
15.09 19:42 Адвокат экс-главы «Вымпелкома» рассказал о сделке со следствием
15.09 19:32 Мэра Харькова заподозрили в хищении 650 гектаров земли
15.09 19:32 В Польше заговорили о фальсификации материалов дела о крушении самолета Качиньского
15.09 19:20 Трамп опубликовал справку о своем здоровье
15.09 19:06 МВФ признал добросовестность Украины при урегулировании долга перед РФ
15.09 18:51 Индийская ONGC и «Роснефть» заключили сделку купли-продажи 11 процентов «Ванкорнефти»
15.09 18:48 Китай запустил на орбиту собственную обитаемую станцию «Тяньгун-2»
15.09 18:46 Путин призвал граждан голосовать за Россию
15.09 18:16 Бывшего гендиректора «Вымпелкома» объявили в международный розыск
15.09 18:13 Кремль и Минобороны дали свои оценки перемирия в Сирии
15.09 17:47 Обыск в музее Новороссии связали с делом о терактах против гаишников в Петербурге
15.09 17:32 Американские полицейские по ошибке застрелили 13-летнего мальчика
15.09 17:08 Глава Европарламента назвал Трампа безответственным
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.