Ассанж предложил сдаться властям США в обмен на помилование Мэннинг

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж выложил в Twitter предложение сдаться властям США в обмен на помилование Челси Мэннинг, бывшего американского офицера, осужденного за разглашение секретной информации. Уже после вынесения вердикта Брэдли Мэннинг сменил пол и стал Челси Мэннинг.

If Obama grants Manning clemency, Assange will agree to US prison in exchange -- despite its clear unlawfulness https://t.co/MZU30S3Eia