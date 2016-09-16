16 сентября 2016, 16:58
Павел Астахов с семьей переехал в Псков
Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в своем Instagram сообщил, что переезжает в Псков.
Доброе утро, Солнечный Псков! Переезжаем!... Всем хорошего дня!
A photo posted by Павел Астахов (@rfdeti) on Sep 15, 2016 at 10:16pm PDT
9 сентября СМИ сообщили, что указом президента Владимира Путина Павел Астахов отправлен в отставку с поста омбудсмена по собственному желанию.
На его место была назначена руководитель исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов Анна Кузнецова.
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