Павел Астахов с семьей переехал в Псков

Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов в своем Instagram сообщил, что переезжает в Псков.

Доброе утро, Солнечный Псков! Переезжаем!... Всем хорошего дня! A photo posted by Павел Астахов (@rfdeti) on Sep 15, 2016 at 10:16pm PDT

9 сентября СМИ сообщили, что указом президента Владимира Путина Павел Астахов отправлен в отставку с поста омбудсмена по собственному желанию.

На его место была назначена руководитель исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов Анна Кузнецова.