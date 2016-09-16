СМИ анонсировали завершение программы обновления автопарка в 2017 году

Правительство в рамках сокращения бюджетной поддержки автопрома рассматривает вариант прекращения программы обновления автопарка, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Программа обновления автопарка подразумевает субсидирование скидок на приобретение новых автомобилей стоимостью от 40 до 350 тысяч рублей при условии утилизации старых машин или сдачи их в trade-in

Источники издания подчеркивают, что окончательное решение по этому поводу будет принято в октябре-ноябре, когда определится объем антикризисного фонда.

Другие собеседники, ссылаясь на мировой опыт, уточняют, что программа пришла к своему логическому завершению, поскольку на третий год работы уже не является эффективной. За эти годы Минпромторг так и не сумел создать прозрачную систему распределения госсубсидий. Против программы также выступает Минэкономразвития, которое считает, что субсидирование скидок лишь создает «отложенный спрос» и оттягивает провал продаж.

Программа обновления парка была запущена в сентябре 2014 года, в 2015 и 2016 годах на нее выделяли из бюджета по 22,5 млрд рублей. По данным Минпромторга, за январь-август по программе продано 263,7 тысяч автомобилей. Лидерами продаж стали «АвтоВАЗ» (выбрал 32% от субсидий), Hyundai, Renault, Nissan и Volkswagen.

14 сентября стало известно, что правительство выделило 3,3 млрд рублей российскому автопрому. Средства были выделены в целях улучшения технических характеристик, а также более активного продвижения продукции отечественного автомобилестроения.

В конце апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления о продлении программ льготного автокредитования и льготного лизинга автотранспортных средств на 2016 год.