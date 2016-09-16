Навальный пожаловался на бан в твиттере Медведева

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алесей Навальный заявил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев забанил его в своем Twitter.

Навальный связывает такое решение премьер-министра с опубликованным расследованием Фонда борьбы с коррупцией о якобы принадлежащей Медведеву резиденции пол Плесом.

Ранее сообщалось о заявлении основателя ФБК Алексея Навального о загородной резиденции в Ивановской области, которую фонд приписывает российскому премьеру.