16 сентября 2016, 18:00
Навальный пожаловался на бан в твиттере Медведева
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционер Алесей Навальный заявил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев забанил его в своем Twitter.
Навальный связывает такое решение премьер-министра с опубликованным расследованием Фонда борьбы с коррупцией о якобы принадлежащей Медведеву резиденции пол Плесом.
Ранее сообщалось о заявлении основателя ФБК Алексея Навального о загородной резиденции в Ивановской области, которую фонд приписывает российскому премьеру.
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