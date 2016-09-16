ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку до 10% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Совет директоров ЦБ принял соответствующее решение, «учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности», говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции необходимо поддерживать данный уровень ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в первом-втором квартале 2017 года.

С 10 июня уровень ключевой ставки составлял 10,5%.