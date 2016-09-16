16 сентября 2016, 12:28
Взрыв в Дижоне назвали несчастным случаем
Мэр города Дижон Франсуа Ребсамен заявил, что в жилом доме в городе взорвался бытовой газ, сообщает France Bleu.
По его данным, девять человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.
Ребсамен также подчеркнул, что взрыв был страшной силы — само здание почти разрушено, повреждены и соседние дома. Под обломками больше нет пострадавших.
Мэр Дижона отметил, что это не террористический акт. Прокурор Дижона Мари-Кристин Таррар предположила, что это несчастный случай.
Ранее стало известно, что в центре французского Дижон в жилом доме прогремел взрыв.
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