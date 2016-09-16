Взрыв в Дижоне назвали несчастным случаем

Мэр города Дижон Франсуа Ребсамен заявил, что в жилом доме в городе взорвался бытовой газ, сообщает France Bleu.

По его данным, девять человек получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

Ребсамен также подчеркнул, что взрыв был страшной силы — само здание почти разрушено, повреждены и соседние дома. Под обломками больше нет пострадавших.

Мэр Дижона отметил, что это не террористический акт. Прокурор Дижона Мари-Кристин Таррар предположила, что это несчастный случай.

Ранее стало известно, что в центре французского Дижон в жилом доме прогремел взрыв.