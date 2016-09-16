СМИ анонсировали отказ Великобритании от Brexit

Лидеры Евросоюза (ЕС) считают, что Великобритания может отказаться от Brexit (кампания по выходу Великобритании из состава ЕС) в случае ужесточения переговоров. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Газета опросила нескольких представителей руководства ЕС, которые выразили надежду на изменение позиции Лондона. Более пяти высокопоставленных чиновников выразили сомнения, что Великобритания завершит Brexit, столкнувшись с «реальностью бюрократического кошмара».

Представитель властей Великобритании заявил газете, что члены Евросоюза «этой игрой не заставят нас передумать».

Глава Европейского совета Дональд Туск призывает лидеров Евросоюза использовать саммит в Братиславе для возрождения веры граждан в ЕС, пишет издание.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум о выходе Великобритании из ЕС. За выход из объединения проголосовали почти 52% британцев. 19 июля в Великобритании началось разбирательство первого судебного иска о сохранении членства Британии в Евросоюзе.