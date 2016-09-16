С Керченского парома упала машина

В 9:37 по местному времени 16 сентября в Керчи с парома упала машина, сообщает «Российская газета».

Как рассказали очевидцы, когда судно причаливало к берегу, один из водителей сел в стоявшую ближе всех к аппарели LADA Priora. Он не стал ждать окончания движения и сигнала оператора.

С криком «Я должен быть первым в Крыму!» мужчина попытался выехать на береговую стену, но автомобиль рухнул в воду. Водитель остался жив и был отправлен на экспертизу. По утверждениям пассажиров, он был явно неадекватен, скорее всего пьян.

На место происшествия были вызваны водолазы, которые спустились на глубину восьми метров и убедились в отсутствии в машине других пассажиров.

Сообщается, что паромное расписание нарушено не было, переправа осуществляется согласно расписанию.